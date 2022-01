Atletica, buon debutto di Lai sui 60 metri

24-01-2022 10:37

Ad Ancona arrivano buoni segnali dai velocisti azzurri. Nella finale Luca Lai vince in 6.56, tempo che sigla il suo record personale migliorato di un centesimo.

Lo sprinter sardo dell’Athletic Club 96 Alperia, 29 anni, ora è anche il primo nelle liste europee di una stagione appena iniziata e il quinto al mondo

Alle sue spalle Chituru Ali in 6.61 con un bel progresso rispetto al 6.68 dell’anno scorso, già limato dal possente 22enne comasco con 6.67 nel primo round. Nel turno eliminatorio il più rapido era stato Giovanni Galbieri con 6.60, personale demolito di un decimo esatto dopo quattro anni, per poi rinunciare alla finale. Tutti e tre vanno sotto lo standard per i prossimi Mondiali indoor di Belgrado (18-20 marzo), fissato a 6.63.

