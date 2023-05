Atletica, Ceccarelli promette spettacolo al Golden Gala

L'azzurro sarà uno degli italiani in gara il 2 giugno a Firenze

16-05-2023 12:19

Nelle ultime ora è stata presentata la lista degli atleti in gara, il 2 giugno, al Golden Gala di Firenze.

Tra questi, in chiave azzurra anche Samuele Ceccrelli, vera rivelazione della stagione indoor.

“Coraggioso è il termine giusto! Il livello degli avversari è astronomico, trovarmi al fianco di questi personaggi è un motivo d’orgoglio”.

Tra gli altri in gara, sui 100, il campione olimpico Marcell Jacobs, il campione del mondo Fred Kerley e.il bronzo mondiale Trayvon Bromell.

“Credo di aver meritato questa possibilità – sottolinea lo sprinter dell’Atletica Firenze Marathon – è la conseguenza di un percorso che ho appena iniziato e che voglio proseguire per tanto tempo. Sarà un modo per confrontarmi con me stesso e con avversari di altissimo livello. Sfrutterò l’occasione per ‘capire’ l’atletica. E magari per provare a dire la mia. La mia vita è un po’ cambiata, e anche se vivo come se non fosse successo nulla, il semplice fatto di partecipare al Golden Gala significa che qualcosa è accaduto”.

È il meeting director Marco Sicari a completare la lista dei velocisti in gara al Ridolfi, per quella che definisce “una sfida epica, che sta avendo grande risonanza a livello internazionale”: il keniano Ferdinand Omanyala, leader mondiale stagionale con il 9.84 di sabato scorso, il sudafricano Akani Simbine, quarto ai Giochi di Tokyo, il giamaicano oro mondiale di Daegu 2011 Yohan Blake, il cingalese Yupun Abeykoon. “Ho avuto un brivido lungo la schiena quando ho sentito pronunciare il nome di Blake – ammette il ‘Cecca’ – sono nomi ‘pesanti’, ma mi stimolano ancora di più”.