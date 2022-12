Atletica – Da Dubai a Tenerife: ecco i primi raduni del 2023

23-12-2022 22:26

La lista dei raduni degli atleti azzurri per il 2023 è ufficialmente pronta e dalla prossima settimana si parte.

Spiccherà il volo verso Dubai Marcell Jacobs che rimarrà all’estero dal 29 dicembre al 28 gennaio 2023. Elena Vallortigara, Filippo Tortu, Andrea Dallavalla e le staffettiste della 4×100 si alleneranno, invece, a Tenerife mentre Yeman Crippa ed i fratelli Zoghlami hanno scelto il Portogallo e più esattamente a Monte Gordo.

Meta africana per Fausto Desalu ed i pesisti Zane Weir e Leonardo Fabbri che soggiorneranno a Stellenbosch.

Scelta ricaduta sull’Italia, invece, per Roberta Bruni, Dario Dester e Sveva Gerevini che si alleneranno ad Ancona, mentre i velocisti della 4×100 e della 4×400 saranno a Formia. Marciatori al lavoro a Castelporziano dove si ritroveranno sia Antonella Palmisano e Massimo Stano. Assente al momento Gianmarco Tamberi alle prese con un infortunio.