Atletica, delusione Mo Farah: fallisce il tempo per Tokyo

Delusione per Sir, Mo Farah. L’inglese, 38 anni e quattro volte campione olimpico non è riuscito a ottenere il tempo minimo necessario, nei 10.000 per strappare il pass per i Giochi di Tokyo.

A Manchster ha corso con il tempo di 27’47″04 mentre per il Giappone il tempo richiesto è di 27’28″00. La possibilità di qualificarsi alla rassegna scade il 29 giugno, difficilmente quindi il britannico riuscirà a partecipare all’Olimpiade asiatica.

A fine gara le sue parole: “Stanotte non è andata abbastanza bene. Ho dato tutto ma non è bastato, c’era vento, ho spinto, spinto, spinto. Sono stato fortunato ad avere una carriera bellissima e lunghissima”.

OMNISPORT | 26-06-2021 10:12