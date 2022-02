Atletica, Desalu torna in pista

09-02-2022 20:57

Torna in posta, dopo Marcell Jacobs un altro degli staffettisti d’oro di Tokyo. È il momento del terzo frazionista, Fausto Desalu che torna a gareggiare dopo il raduno fatto a Gran Canaria.

Sabato pomeriggio gareggerà in Germania, nei 60 metri del Psd Bank Indoor Meeting, tappa Bronze del circuito World Indoor Tour. Si tratta di un ritorno in una gara al coperto dopo tre anni: è infatti dal 9 febbraio del 2019 che non si cimenta in una competizione indoor. L’ultima gara invece all’aperto è il 5 settembre con i 20.52 nei 200 metri a Chorzow, in Polonia.

