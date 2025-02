Fabbri torna a ruggire: primato stagionale mondiale nel peso davanti a Weir. Battocletti debutta indoor

A Lievin nel getto del peso è dominio azzurro: Fabbri con 21.95 fa il nuovo record mondiale stagionale, Weir non è molto distante. In serata l'esordio di Battocletti.

Lo attendevano tutti al varco, lui s’è fatto un po’ desiderare ma alla fine la zampata l’ha mandata a segno: Leonardo Fabbri stupisce il mondo intero nel meeting indoor di Lievin, in Francia, facendo registrare la migliore prestazione mondiale della stagione lanciando la biglia a 21,95. Una risposta di carattere del pesista fiorentino, che sin qui aveva un po’ faticato nelle precedenti uscite, ma che adesso si pone come il logico favorito nella corso all’oro degli Europei di Apeldoorn, in programma dal 6 al 9 marzo. Con Zane Weir pronto a inseguirlo a minima distanza.

Fabbri impressiona, ma Weir non è tanto lontano

Perché l’atleta italo-sudafricano, che sin qui aveva fatto vedere le cose migliori nel corso dell’inverno, un segnale a sua volta l’ha mandato forte e chiaro: il 21,72 fatto segnare nel quinto lancio vale il minino di qualificazione per i giochi continentali in terra d’Olanda, anche se nella serata di Lievin vale appunto la seconda piazza alle spalle di Fabbri.

Che ha faticato nelle prime battute di gara (subito un nullo), lanciando però poi a 21,76 nel secondo tentativo di serata, misura che già l’avrebbe spedito dritto ad Apeldoorn. Poi però c’ha preso gusto ottenendo un ottimo 21,78 prima di sparare all’ultimo lancio 21,95, la misura che alza la nuova asticella a livello mondiale nella stagione corrente. Nella gara di getto del peso delude un po’ Nick Ponzio, che dopo due lanci discreti (20,21 è il suo primato stagionale) infila una serie di quattro nulli, uscendo dalla scena.

Battocletti debutta indoor nei 3.000

Il meeting di Lievin segna il debutto stagionale di Nadia Battocletti, impegnata alle 20,45 sui 3.000 femminili. In gara nel salto con l’asta Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo, mentre Dariya Derkach farà il suo debutto al coperto nel salto triplo. In gara anche Catalin Tecuceanu e Simone Barontini degli 800, mentre Federico Riva correrà nei 1.500 maschili, con Marta Zenoni iscritta nel programma dei 1.500 femminili. Infine, tre donne al via nei 60 ostacoli: Giada Carmassi, Veronica Besana ed Elena Carraro.

Tra i big più attesi presenti in terra di Francia ci solo il campione olimpico di salto in lungo Miltiadis Tentoglou, il fuoriclasse norvegese del mezzofondo Jakob Ingebrigtsen (che si cimenterà sulla distanza del miglio) ed Erriyon Knighton nei 200.

In aggiornamento