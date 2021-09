Atletica, Filippo Tortu: "Stagione più bella della mia vita"

Stagione fenomenale per Filippo Tortu, che dopo aver vinto la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo come componente della staffetta 4×100, si è tolto anche il lusso di sgretolare il proprio crono nei 200 metri, diventando il secondo italiano più veloce di sempre dietro solamente a Pietro Mennea (19”72 che a 42 anni di distanza resta il primato europeo sulla distanza).

Queste le parole di Tortu in un post su Instagram:

“Sono davvero soddisfatto di questo risultato, che mi qualifica per i Mondiali di Eugene, stabilisce un nuovo record personale e mi fa chiudere in bellezza questa stagione. Una stagione dal sapore dolce-amaro, si perché alla grande soddisfazione si unisce la consapevolezza che quest’anno avrei potuto fare molto di più. È certamente stata la stagione più complicata, intensa e bella della mia vita e solo dopo la staffetta ai Giochi sono riuscito a fare quel salto mentale che mi ha dato maggior consapevolezza dei miei mezzi. Adesso è arrivato il momento di prendermi una strameritata vacanza per poi tornare a spingere al massimo”.

