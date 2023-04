Atletica, Furlani: "Howe una leggenda"

Il giovane azzurro: "Il Mondiale è un riferimento, non è un obiettivo, se riesco ad andarci ben venga".

07-04-2023 19:16

A Sprint2U, Mattia Furlani si è espresso così sui prossimi impegni: “La stagione è ancora lunga, quindi non saprei ancora chi partecipa a cosa e chi no, quali saranno le scelte, ma comunque diciamo che ogni gara sarà una battaglia, quindi potrebbe succedere di tutto da qui ad agosto. Entro in pedana con la mia voglia di fare, con la mia voglia di dare il massimo e gli avversari nemmeno li guardo. Comunque i principali sono sempre gli stessi, ma pensiamo gara dopo gara e vedremo come andrà. Il Mondiale è un riferimento, non è un obiettivo, se riesco ad andarci ben venga“.

Furlani vive a Rieti, città anche di Andrew Howe: “Secondo me è il più grande talento in assoluto della storia del movimento giovanile italiano che abbiamo mai avuto, anche perché lui ha stravolto tutta l’atletica giovanile, con tutti i record tra gli under 18. Diciamo che è stato una leggenda, è stato veramente uno dei talenti più grandi che abbiamo avuto, anzi il più grande che abbiamo avuto. Speriamo che ce ne siano sempre di più“.