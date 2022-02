Atletica, i convocati per i Mondiali a squadre di marcia

01-02-2022 16:16

Sono state diramente le convocazioni per i Campionati Mondiali a squadre di marcia in programma a Muscat, in Oman, venerdì 4 e sabato 5 marzo. A scegliere gli azzurri il D.T Antonio La Torre.

Saranno 22 gli atleti impegnati nella rassegna iridata (13 uomini, 9 donne). Tra loro, alcuni degli azzurri che hanno preso parte alle Olimpiadi di Tokyo: nella 20 km al maschile Francesco Fortunato e Federico Tontodonati, nella stessa distanza al femminile Valentina Trapletti.

Campionati Mondiali a squadre di marcia

Muscat (Oman), 4-5 marzo 2022

La squadra italiana/Italian Team

UOMINI

20 km

Andrea COSI Atletica Firenze Marathon S.S.

Davide FINOCCHIETTI Atl.Libertas Unicusano Livorno

Francesco FORTUNATO G.A. Fiamme Gialle

Gianluca PICCHIOTTINO G.A. Fiamme Gialle

Federico TONTODONATI C.S. Aeronautica Militare

35 km

Aldo ANDREI U.S. Quercia Trentingrana

Michele ANTONELLI C.S. Aeronautica Militare

Stefano CHIESA C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Matteo GIUPPONI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Riccardo ORSONI G.A. Fiamme Gialle / Cus Parma

10 km under 20

Diego GIAMPAOLO Fiamme Gialle G. Simoni

Nicola LOMUSCIO Amatori Atl. Acquaviva

Pietro NOTARISTEFANO Atletica Don Milani

DONNE

20 km

Valentina TRAPLETTI C.S. Esercito

35 km

Lidia BARCELLA Bracco Atletica

Nicole COLOMBI C.S. Carabinieri Sez. Atletica / Atl. Bs’50 Metallurg. S.Marco

Federica CURIAZZI Atl. Bergamo 1959 Oriocenter

Vittoria GIORDANI U.S. Quercia Trentingrana

Sara VITIELLO G.S.Self Atl. Montanari Gruzza

10 km under 20

Vittoria DI DATO N.Atl. Varese

Sofia FIORINI Atl.Libertas Unicusano Livorno

Giada TRAINA Atletica Livorno

