Atletica, Jacobs ce la fa per gli Europei?

27-07-2022 09:58

Marcell Jacobs rischia di saltare anche gli Europei di Monaco di Baviera.

Le ultime notizie diffuse dalla Fidal, con una lesione a carico del grande adduttore destro, non lasciano molte speranza. Dopo i problemi alla gamba sinistra, ora tocca alla destra.

A Gazzetta dello Sport, l’azzurro ha detto: “Gli infortuni fanno parte prima o poi della vita di ogni atleta. Non è la prima volta che mi succede e neanche la più grave. Ma ne sono sempre venuto fuori, vincendo anche le Olimpiadi. Quello che posso assicurare adesso è solo che non mollerò finché non sanò tornato al massimo della forza fisica e potrò correre di nuovo come mi piace fare”.

Di certo non si vogliono affrettare i tempi di recupero e rischiare ulteriori ricadute come quanto successo a Eugene. Il fisico dell’agente delle Fiamme Oro sta scricchiolando e va tutelato. Certo saltare gli Europei sarebbe una ulteriore grana e rappresenterebbe un’altra assenza importante in una stagione all’aperto mai iniziata davvero.

Per il momento non si hanno certezze, Jacobs alternerà allenamenti tra piscina e palestra per recuperare un vista del secondo appuntamento importante dell’anno (15 – 21 agosto).