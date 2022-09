Atletica, Jacobs saluta la stagione e punta al titolo outdoor nei 100

14-09-2022 15:17

Ultimo atto della stagione di Marcell Jacobs. Una stagione non semplice per i vari infortuni ma coronata comunque dal titolo mondiale indoor e da quello europeo sui 100. Ora, manca solo il titolo Mondiale nei 100, prossimo obiettivo dell’azzurro che ci proverà a Budapest nel 2023.

Intanto, ieri il campione olimpico ha fatto una delle ultime apparizioni della stagione a Caorle correndo sugli 80 metri sulla suggestiva Scogliera Viva di Caorle, senza cronometro,

“È qualcosa di incredibile e unico, portare l’atletica fuori dallo stadio e coinvolgere il pubblico. Lo volevo sin da piccolo, sognavo di diventare un punto di riferimento per i giovani”, dice emozionato lo sprinter azzurro, accompagnato da coach Paolo Camossi e dal DT Fiamme Oro Sergio Baldo.

“Il pubblico è fondamentale, vi ringrazio per tutto l’incitamento: quando gareggio cerco di portare a casa il risultato per me stesso ma anche per i tifosi”.