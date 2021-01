Atletica, la dedica di Tamberi dopo il 2.32

Gianmarco Tamberi, atleta di salto in alto italiano, ha siglato ieri, 30 gennaio, ad Ancona, la miglior prestazione mondiale dell’anno. Ottimi segni dopo tanti infortuni e nell’anno olimpico.

A Eurosport ha dichiarato: “Nonno Marcello, al quale ero molto affezionato, è morto pochi mesi fa Volevo dedicargli un bel salto e ci sono riuscito. Confesso che ero molto emozionato, per me è stato molto importante iniziare così. È stato un ottimo esordio. Col 2.28 mi sono sbloccato e quando ho allungato la rincorsa ho finalmente sentito quegli stimoli che non avvertivo da settembre scorso. I presupposti per fare bene ci sono tutti”.

