Atletica: Marcell Jacobs rinuncia a Madrid

Marcell Jacobs non parteciperà al Meeting di Madrid, tappa del World Indoor Tour (livello gold) che andrà in scena mercoledì 2 marzo. Dopo una parziale apertura riguardo la sua presenza, il velocista lombardo ha deciso di dare forfait, concentrandosi su altri due eventi: il primo, lunedì prossimo (7 marzo) nel Meeting di Belgrado, in modo da testare l’impianto in cui si disputeranno i Mondiali Indoor nel weekend del 18-20 marzo, dove vuole essere assoluto protagonista.

Il suo primo obiettivo stagionale infatti riguarda proprio i campionati del mondo indoor. Jacobs si presenterà infatti in terra slava, per tentare il colpaccio e proseguire nel suo magico momento, che dura ormai dalla scorsa estate quando Marcell vinse due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma anche il titolo europeo sui 60 metri con annesso record italiano (6.47).

Nonostante l’assenza di Jacobs, Madrid è da tenere sotto’occhio per la presenza di altri atleti italiani di spessore come Larissa Iapichino (desiderosa di riscatto dopo i tre nulli agli Assoluti.

