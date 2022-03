Atletica, Mondiali Indoor: Jacobs oro nei 60m e record europeo

19-03-2022 21:32

Marcell Jacobs non ha più voglia di fermarsi. Dopo aver vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il velocista azzurro si è imposto anche ai Mondiali indoor, battendo gli americani e trionfando nei 60 metri. Non solo, il campione olimpico ha anche relizzato il record europeo col tempo di 6″41. Il precedente record continentale apparteneva al britannico Chambers in 7″42

Questi sono stati i protagonisti della finale dei 60 piani uomini ai Mondiali indoor di Blegrado: Nazarov (Est), Cissè (Civ), Coleman (Usa), Bracy (Usa), Jacobs (Ita), Thomas (Gbr), Ajomale (Can), Elcock (Tto)

Fantastica rimonta di Jacobs che è stato bruciato in partenza dall’americano Coleman (secondo al traguardo), l’azzurro poi è rientrato fortissimo sullo staunitense e ha vinto per soli tre millesimi. Il bronzo è per lo statunitense Bracy con 6″44. Una vittoria da brividi per il campione olimpico, per decretare il più veloce infatti è servito il fotofinish. Marcell Jacobs in mattinata aveva già migliorato il record italiano (che già gli apparteneva) con 6″45 in semifinale, in finale però è riuscito a superarsi ancora.

Al termine ella corsa, il bicampione olimpico è raggiante: “Questo oro mondiale è magia, ma anche frutto del lavoro. L’importante era dimostrare a tutti che i successi di Tokyo non erano un caso. Un risultato figlio anche del grande lavoro a livello mentale, ringrazio tutto il team per questo sogno”.

Per l’Italia si tratta della prima medaglia nei mondiali di atletica indoor 2022. Ma soprattutto Marcell Jacobs ha messo nuovamente le cose in chiaro, facendo capire a tutti che è lui l’uomo più veloce del mondo.

OMNISPORT