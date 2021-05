Atletica, Mondiali staffette: 2 vittorie per l'Italia

Ai Mondiali in Chorzow, in Polonia, l’Italia dell’atletica può sicuramente esultare. Dopo le qualificazione di tutte e cinque le staffette ai Giochi di Tokyo nelle batterie di sabato(come solo per Stati Uniti, Gran Bretagna e Olanda), oggi gli azzurri festeggiano due vittorie – le prime tricolori nella storia della rassegna – un secondo, un quarto e un quinto posto.

Le gioie sono arrivate grazie alla 4×100 femminile e alla 4×400 mista. Grande soddisfazione per Irene Siragusa, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana, mentre nella 4×400 mista nessuna sorpresa da Edoardo Scotti (46”29), Giancarla Trevisan (52”17) , Alice Mangione (51”76) e Davide Re (46”38): la vittoria era nell’aria da sabato.

OMNISPORT | 02-05-2021 22:07