Atletica, Mondiali Under 20: oro per Rachele Mori, bronzo per Marta Amani

06-08-2022 08:58

La penultima giornata dei Mondiali di atletica Under 20 di Cali, in Colombia, sorride eccome all’Italia, che al momento è 16° in classifica nel medagliere. Nella giornata di ieri, la quinta, sono infatti arrivati un oro e un bronzo.

L’oro conquistato ieri da Rachele Mori nel lancio del martello è il primo della spedizione azzurra in Colombia. La gara, condizionata pesantemente dalla pioggia battente che ha costretto gli organizzatori a uno stop di oltre tre ore, è stata dominata dalla Mori, che comunque partiva con tutti favori del pronostico. La misura che le vale il metallo più prezioso è 67,21, molto vicina al suo record personale (i primi due lanci erano stati 63.82, 65.85).

Seconda la messicana Bueno Calvillo, 62.74, terza la giapponese Murakami, che è arrivata a 61.45.

Ottima anche Marta Amani, che dopo tre salti non perfetti e due nulli, riesce a trovare il podio grazie a un 6.52 all’ultimo tentativo, che le vale anche il proprio record personale. L’oro va alla bulgara Mitkovache al secondo tentativo vola a 6.66.