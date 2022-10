19-10-2022 17:03

La regina della marcia azzurra, Antonella Palmisano si è raccontata, ai canali Fidal, a poche settimane dall’intervento all’anca fatto per risolvere i problemi fisici che l’hanno limitata per tutta la stagione.

“Ho già tolto le stampelle e venerdì scorso sono stati anche rimossi i punti di sutura all’istituto Rizzoli di Bologna a parte la prima settimana, quando avevo difficoltà a mettermi su un fianco o a camminare correttamente, tutto sta procedendo bene e ogni giorno che passa ci accorgiamo di progressi che non ci aspettavamo, con il mio fisio Cristian Bruno. Da lunedì è iniziato il percorso di riatletizzazione con una serie di esercizi di rinforzo muscolare: l’obiettivo è riprendere il tono in 6 settimane”.

E poi: “I Mondiali di Budapest del prossimo agosto? Io spero di tornare in gara prima, magari già in maggio in Coppa Europa a Podebrady per ritrovare le sensazioni che ho perso”.

L’italiana ha parlato anche del lungo periodo lontano dalle gare: “Mi è mancato vedermi protagonista in queste manifestazioni importanti. Devo ammettere che sono state settimane difficili, mi sono fatta anche del ‘male’ nel vedere le gare, ho sentito come un dolore al cuore. Ma non potevo vivere senza atletica. Mi ha fatto piacere il messaggio di Gimbo Tamberi che diceva… ‘ci manca la nostra capitana’, è stato bello sentirsi considerati in un momento così difficile”.