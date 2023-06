Atletica, record italiano di Osakue nel lancio del disco

L'azzurra: "Un’emozione grandissima! Questo è un risultato meraviglioso, è la dimostrazione che io ci sono".

11-06-2023 14:18

Daisy Osakue ha firmato il nuovo record italiano di lancio del disco: 64.57 metri, 91 centimetri in più di quel 63.66 ottenuto durante le qualificazioni delle Olimpiadi di Tokyo 2020, quando pareggiò la primatista Agnese Maffeis.

Queste le parole di Daisy Osakue ai canali federali: “Un’emozione grandissima! Questo è un risultato meraviglioso, è la dimostrazione che io ci sono, nonostante le difficoltà della passata stagione. Sulla pedana di Pietrasanta l’anno scorso ho ripreso la fiducia che mi mancava e che mi ha dato la forza di iniziare la preparazione invernale. È da tanto tempo che lo cerco, è tutto l’anno che rincorro questo record”.

L’azzurra ha proseguito: “Le misure c’erano, ma non nel momento giusto. Qui ci sono riuscita, con tutto il pubblico per me, con intorno tante persone della mia società storica che mi vogliono bene, che mi hanno sentito gridare di gioia… Ho i brividi! A Firenze, il giorno prima del Golden Gala, è venuta a trovarmi Agnese Maffeis, che mi ha detto: ‘fai il record, cosa vuoi che sia?’… quindi ora gliel’ho tolto, ma le mando un bacio gigante!”.