Atletica, Riva stabilisce il nuovo record italiano dei 10 km

Pietro Riva, atleta piemontese delle Fiamme Oro ha stabilito oggi, a Ginevra, il nuovo record sulla 10 km.

L’italiano ha strappato il primato a Daniele Meucci e Eyob Faniel, fermi a 28.08, correndo in 28:06. Il piemontese, allenato da Stefano Baldini ha chiuso la gara al quarto posto in nell’evento “The Giants Geneva”, alle spalle di tre atleti keniani: dal primatista del mondo della mezza maratona Kibiwott Kandie, vincitore in 26:51, ma anche Felix Kipkoech (26:57) e Boniface Kibiwott (27:13).

OMNISPORT | 03-10-2021 13:29