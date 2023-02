Atletica, salto con l’asta – Duplantis sempre più su: 6.22 nuovo record del mondo

Lo svedese è di nuovo sul tetto del mondo e nel meeting in terra francese organizzato dal suo rivale/amico Renaud Lavillenie migliora il suo precedente salto realizzato nel luglio del 2022.

26-02-2023 10:52

Armand Duplantis sa solo volare in alto e non conosce limite alle sue vertigini. Sì perché il saltatore con l’asta svedese ha messo in scena un altro capolavoro tanto da valergli il nuovo recordo del Mondo.

Nel corso del meeting All Star Indoor di Clermont – Ferrand, in Francia, organizzato da Renaud Lavillenie, il campione classe 1999, ha tentato quasi per gioco di migliorare ulteriormente il suo record del mondo di 6.21 realizzato lo scorso 24 luglio riuscendoci e portandolo a quota 6.22.

Il primo abbraccio non poteva che essere con l’organizzatore della serata, quel Lavillenie a cui lo stesso Duplantis rubò definitivamente la scena in Polonia l’8 febbraio 2020 migliorando la misura assoluta del transalpino da 6.16 a 6.17.