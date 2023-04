Atletica - Samuele Ceccarelli in lista come atleta europeo del mese di marzo

Il velocista azzurro dopo il trionfo ad Istanbul sui 60 metri è stato nominato da European Athletics come sportivo del mese di marzo: votazioni aperte sui canali social ufficiali dell’account.

04-04-2023 18:48

Il momento d’oro di Samuele Ceccarelli continua a luccicare ed il merito non può che essere il suo visto che con “l’oro” ci sta prendendo confidenza da qualche mese a questa parte.

Prima il titolo italiano indoor ad Ancona, dove ha battuto tra le lacrime Marcell Jacobs, poi il titolo europeo, sempre sui 60 metri, dove ha ri-battuto Marcell Jacobs ma non solo, si è lasciato alle spalle altri big dell’atletica continentale.

Il tempo roboante di 6.48 ha lasciato tutti di stucco, compreso lo stesso atleta toscano che al traguardo, incredulo, si è messo le mani nei capelli.

Per Samuele pochi giorni fa c’è stato anche il “ritorno a scuola”, ovvero una visita presso l’istituto “San Filippo Neri” di Massa, quello dove lo sprinter azzurro è cresciuto nel corso delle elementari.

Ad attenderlo, oltre la sua ex maestra Giuliana Oresi, uno striscione enorme all’ingresso “Veloce come il Vento” a testimoniare l’affetto verso il giovane 23enne che proprio in quel cortile ha iniziato a correre forte. Con lui si sono presentati anche mamma Elisabetta, papà Corrado e nonna Augusta, altra ex insegnante dell’istituto. “Vedere l’emozione negli occhi dei presenti è qualcosa che va oltre un semplice riconoscimento e che finisce nella sfera personale, è qualcosa di spettacolare – ha dichiarato Ceccarelli come riporta voceapuana.com – l’obiettivo adesso è migliorarmi sui cento metri, poi penserò agli altri traguardi”.

Prima, però, c’è una votazione in corso: sui canali social quali facebook, twitter ed instagram di European Athletics sarà possibile affidargli un altro riconoscimento quello di atleta del mese di marzo (votazioni aperte fino alle ore 12 di giovedì 6 aprile) poi testa ai 100 metri outdoor, con il debutto stagionale fissato nelle prossime settimane.