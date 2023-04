Atletica, Simeoni fa 70: Tamberi la omaggia e svela la sua ossessione

Nel giorno del 70esimo compleanno della leggenda Sara Simeoni, Tamberi ha parlato anche della sua ossessione e del sogno per le prossime Olimpiadi a Parigi.

Oggi è un giorno importante per gli amanti dell’atletica e per gli appassionati del salto in alto. Il 19 aprile di 70 anni fa infatti è nata Sara Simeoni, una leggenda dello sport azzurro e non solo. L’ex altista è stata campionessa olimpica nel 1980 e medaglia d’argento ai Giochi Olimpici nel 1976 e nel 1984. Inoltre è stata primatista mondiale con la misura di 2,01 metri stabilita due volte nel 1978, anno in cui vinse il campionato europeo a Praga.

Simeoni e il salto del record

Ai microfoni di Sky Sport, la Simeoni ha fatto un salto indietro di di 45 anni: “Il mio salto di Praga, a livello tecnico, ha rappresentato la gara perfetta perché ho riconfermato il record del mondo davanti al mondo intero. Ho messo il marchio di fabbrica lì, anche se la medaglia delle Olimpiadi ha avuto un significato particolare perché nella mia mente i Giochi Olimpici avevano un posto speciale”.

Tamberi: “Simeoni come Mennea”

Un altro azzurro ai giorni nostri sta riscrivendo la storia dell’atletica italiana: Gianmarco Tamberi, vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Intervenuto anch’egli ai microfoni di Sky Sport, l’altista azzurro ha voluto dedicare un pensiero alla Simeoni: “Lei e Mennea sono i miti dell’atletica e dello sport italiano. Sono cresciuto con la loro ispirazione, chiunque faccia sport ambisce al massimo. Ha coinvolto tante persone grazie alle sue vittorie, ci sarà sempre da renderle onore”.

L’ossessione e il sogno di Tamberi

Ai canali social della Federatletica invece, Tamberi ha anche svelato la sua ossessione: “Un’ossessione positiva – ci tiene a sottolineare -, non è quella pesante che mi gettava pesi sulle spalle e che ho vissuto per Tokyo dopo l’infortunio a Rio. Adesso è un’ossessione che mi spinge a dare di nuovo il massimo e a bissare quanto fatto a Tokyo. Nessun saltatore è mai riuscito a vincere l’oro due volte consecutive ai Giochi olimpici: sarebbe bello entrare nella storia“.

Su Parigi 2024 però, Tamberi ha anche un altro sogno nel cassetto: “Io portabandiera in Francia? Sarebbe un onore, mi viene la pelle d’oca solo al pensiero“.