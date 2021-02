Atletica, Tamberi salta 2.31 e vince in Slovacchia

È iniziato bene l’anno per Gianmarco Tamberi. L’atleta italiano di salto in alto ha vinto la tappa del World Indoor Tour a Banska Bystrica (Slovacchia).

Dopo il 2.32 siglato lo scorso weekend ad Ancona, l’azzurro si è imposto con 2.31 saltato al primo tentativo. Il marchigiano appare per il momento in ottima forma: come ha spiegato si sta ingfatti preparando non solo per i Giochi Olimpici ma anche per gli Europei di Torun in Polonia previsti a inizio marzo.

Il prossimo appuntamento imminente è invece venerdì a venerdì a Nehvizdy (Repubblica Ceca).

OMNISPORT | 02-02-2021 22:05