Atletica, Tamberi si carica per Roma: "Voglio vincere"

08-06-2022 15:43

Cresce l’attesa per il Golden Gala di domani a Roma. Tra gli atleti presenti oggi in conferneza stampa Gianmarco Tamberi.

“Il mio inizio di stagione è stato segnato da qualche difficoltà. Ma siamo ancora a metà e il Golden Gala è la penultima uscita prima dei Mondiali di Eugene. Quale migliore occasione per fare bene? Non ho mai vinto qui, ho fatto podi. Ma non ho mai vinto. E ora mi piacerebbe tanto. Mi sento bene, voglio saltare alto davanti al mio pubblico”.

Mancherà purtroppo la sfida con Barshim, che ha dato forfait come un altro campione, questa volta italiano, ovvero Marcell Jacobs: “Sono dispiaciuto per Barshim mi ha detto del suo problema e sapeva di non poter venire. Mi dispiace perché alla gente sarebbe piaciuto vederci saltare insieme. Spero recuperi presto per vederci ancora a Eugene. Sono dispiaciuto anche per l’assenza di Jacobs, dopo Tokyo sarebbe stato bello ritrovarci in pista insieme davanti alla nostra gente. Ora, però, è meglio che recuperi per i Mondiali. Io domani voglio vincere, ho solo questo che mi rimbalza in testa. Il 2,40? In ogni competizione provo a migliorare il season best e anche al Golden Gala proverò a sistemare alcuni aspetti tecnici. Vediamo come starò. E magari riuscirò ad arrivare alla world lead. So che tanti non vedono l’ora di tornare allo stadio, sarà magico. Una serata unica”.

Tamberi, capitano della Nazionale italiana, sarà uno dei 36 azzurri presenti a Roma: “Un segnale super positivo. Fino a poco tempo fa nelle tappe di Diamond ero solo, ora ritrovo sempre tanti compagni”.