Atletica, tutti gli azzurri in gara nella prima giornata dei Mondiali

17-03-2022 18:01

Iniziano domani i Mondiali Indoor di Belgrado con subito 7 azzurri in gara.

Occhi sui 60 metri femminili, sul lungo maschile, prove multiple e batterie dei 3000.

I primi a scendere in pista saranno i multiplisti Sveva Gerevini e Dario Dester: le atlete del pentathlon cominceranno alle 9.35 con i 60 ostacoli, a seguire è in programma la prima prova dell’eptathlon, i 60 metri, dalle 9.56.

Alle 10.15 in programma le batterie dei 60 donne con Zaynab Dosso e Aurora Berton, entrambe alla ricerca della semifinale del pomeriggio. Si prosegue quindi con le multiple: alle 10.40 Dester nel lungo, alle 10.55 Gerevini nell’alto, alle 12.06 di nuovo Dester (peso) e alle 13.20 tocca ancora a Gerevini (peso). Primo round dei 3000 metri per Ossama Meslek e Yassin Bouih alle 13.25, con l’obiettivo di guadagnare la finale di domenica mattina.

Nel pomeriggio, si riparte alle 17.30 con il lungo del pentathlon per Gerevini. In caso di qualificazione, le sprinter Dosso e Berton correranno alle 18.05 la semifinale dei 60. L’ultima prova della giornata per quanto riguarda l’eptathlon è fissata alle 19.05: c’è l’alto per Dester.

Allo stesso orario (19.05) comincia anche la prima finale con Filippo Randazzo nel salto in lungo. Alle 19.50 si completa il pentathlon con gli 800 metri, ultimo dei cinque impegni di Gerevini, la gara che assegna le medaglie. La finale dei 60 femminili alle 20.52 chiude il programma della giornata.

