Atletico Madrid-Barcellona, moviola: audio Var choc su rosso mancato, mai successo prima, c'è anche un gol annullato

La prova dell'arbitro Munuero Monteiro al Civitas Metropolitano nel ritorno delle semifinali di Copa del Rey analizzata ai raggi X: sei ammoniti

Il Barcellona era di gran lunga avanti negli ultimi 74 incontri con l’Atletico Madrid. La formazione blaugrana, infatti, ha battuto i Colchoneros in 37 occasioni, con 18 pareggi e 19 successi firmati dai madrileni. I catalani si fanno preferire anche per quel che riguarda il conto della differenza reti (143-102). Andando a considerare, invece, le ultime 36 partite disputate in casa dell’Atletico Madrid, la differenza si assottiglia di parecchio.

L’arbitro ha ammonito sei giocatori

Coadiuvato al Var da Juan Maritenz Munuera, l’arbitro José Luis Munuero Monteiro ha ammonito 6 giocatori: Azpilicueta, De Paul, Reinildo, Molina, Balde, Martin. Giallo anche per il tecnico Simeone.

Atletico Madrid-Barcellona, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 6′ intervento falloso a metà campo su Raphinha e giallo per Azpilicueta. Il Var richiama l’arbitro all’on field review per trasformare il cartellino in rosso ma Montero Munuera resta sulla sua decisione. Dall’audio Var diffuso successivamente si nota l’irritualità della scena e scatena una polemica per il tono con cui il Var Martínez Munuera si è rivolto all’arbitro Munuera Montero e per le istruzioni che gli ha dato prima di guardare il video

Juan Martínez Munuera ha avvisato l’arbitro Munuera Montero dalla sala VOR di rivedere l’azione, “José, vieni a vedere. José, ascolta, vieni a vedere. Vieni a vedere perché ha… Ci sono tacchetti completamente sul polpaccio, gamba estesa, è molto in ritardo amico… vieni a vedere”.

In questo caso, quello che doveva dire è solo “vieni a vedere un possibile cartellino rosso” e basta. Tutte quelle valutazioni che il VAR fa possono condizionare ma l’arbitro non ha cambiato idea: “Io resto con il cartellino giallo, Juan. Lui lo colpisce, secondo me, non mantenendo il contatto “, ha spiegato Munuera Montero, contraddicendo il VAR.

Al 9′ ammonito Simeone per proteste, al 13′ giallo anche per De Paul. Al 31′ ammonito Reinildo che strattona a oltranza Lamine Yamal e poi si lascia andare alle proteste. Al 35′ giallo a de Jong per un intervento in ritardo e pestone a metà campo su De Paul. Al 48′ ammonito Alvarez costretto a tirare per la maglia il solito Lamine Yamal. Al 59′ giallo al neo-entrato Molina per un intervento a metà campo su un altro neoentrato, Eric Garcia. Al 68′ ammonito Balde per fallo su Molina. Al 69′ gol di Sorloth con un diagonale potente e preciso, ma l’attaccante norvegese è partito oltre la linea sul passaggio di Julian Alvarez. Rete annullata. Infine al 93′ ammonito Martin.