Barcellona, l'Osasuna chiede di rigiocare il match: "Violate le leggi FIFA". Scoppia il caso Inigo Martinez

La partita maledetta, quella rinviata per la morte del medico blaugrana, sembra non trovare pace: la squadra di Pamplona si appella a un cavillo del regolamento della FIFA.

Tra Barcellona e Osasuna più che una partita sembra essere diventata una telenovela. Cominciata con risvolti drammatici, come la morte del medico blaugrana Carles Minarro Garcia, la gara è stata costretta a diversi rinvii. Ma anche ora che è stata ufficialmente giocata con tanto di ampio successo catalano per 3-0, la parola fine rischia di non essere stata sancita. Il club di Pamplona ha infatti presentato ricorso chiedendo di rigiocare l’incontro.

Una partita nata sotto una cattiva stella

La partita tra Barcellona e Osasuna doveva giocarsi lo scorso 9 marzo. Una data maledetta che difficilmente Lamine Yamal e compagni potranno mai dimenticare. Nel tardo pomeriggio, infatti, fu trovato morto il medico del club, Carles Minarro Garcia, stroncato da un improvviso infarto a soli 40 anni. L’incontro fu naturalmente rinviato e qui sono subentrati quindi diversi problemi nella sua riprogrammazione.

Il 3-0 facile facile dei catalani

La Federazione spagnola ha infatti dovuto far disputare la gara giovedì 27 marzo. Non proprio una data ideale, considerata la sosta e gli impegni delle varie nazionali tra Nations League e il cammino di qualificazione ai Mondiali. La partita è andata comunque in scena, con una rotonda vittoria del Barcellona sull’Osasuna per 3-0 con marcatori Ferran Torres, Dani Olmo e il solito Lewandowski.

Le polemiche dell’Osasuna

Inutile rimarcare come questa collocazione temporale dell’incontro abbia avuto ripercussioni sul torneo. L’Osasuna si è visto rinviare, ad esempio, la successiva gara contro l’Athletic Bilbao: per tale motivo i rossoblù si erano già espressi in modo negativo sulla scelta della Federazione. Ora la stessa società di Pamplona, seppur per un motivo completamente differente, ha chiesto ufficialmente di rigiocare il match con il Barcellona.

Il motivo della richiesta del rinvio

Ma per quale motivo l’Osasuna vorrebbe rigiocare la partita contro il Barcellona? E’ presto detto. La causa è da ricercare nella presenza in campo di Inigo Martinez con i blaugrana: i rossoblù si sono appellati all’articolo 5 dell’allegato I del Regolamento Fifa sullo status dei giocatori all’interno del quale viene specificato che “un giocatore che non si unisce alla selezione nazionale per motivi medici, o la abbandona, non potrà giocare con il proprio club per cinque giorni di calendario dopo la fine del periodo internazionale“.

Nel caso di Martinez erano passati solamente 4 giorni da quando aveva lasciato il ritiro della nazionale. Nonostante ciò il team di Flick è assolutamente tranquillo, convinto di aver rispettato le regole e di essere nel giusto. La pensa diversamente l’Osasuna che ci prova a riscrivere la storia non solo di una partita maledetta ma anche dell’intero torneo.