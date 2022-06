Atletico Madrid, il Wanda Metropolitano cambia nome

15-06-2022 19:41

Brutta notizia in vista per l’Atletico Madrid, che tuttavia non riguarda il mercato. Secondo quanto riportato da ‘As’, infatti, l’azienda cinese Wanda, colosso che opera in vari settori, dall’alberghiero all’immobiliare fino al turistico,non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno relativo al naming rights dello stadio dei Colchoneros, che fin dalla sua inaugurazione, nel 2017, aveva assunto il nome di Wanda Metropolitano.

La decisione è una conseguenza delle regole imposte dal governo cinese sulla stretta relativa agli investimenti all’estero. La società del presidente Cerezo vede quindi sfumare i 50 milioni che Wanda, che fino al 2018 deteneva anche il 20% delle quote del club, aveva garantito negli ultimi cinque anni.

La società sarebbe già al lavoro per individuare un nuovo sponsor che possa garantire quantomeno lo stesso incasso del contratto stipulato nel 2017 con Wanda.