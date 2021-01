Atletico Madrid, Moussa Dembélé si presenta ai suoi nuovi tifosi

L’attaccante francese Moussa Dembélé, arrivato all’Atletico Madrid in prestito dal Lione, si è presentato ai giornalisti spagnoli mostrandosi estremamente carico e conn tanta viglia di fare.

Le parole del nuovo centravanti a disposizione del “Cholo” ,allenatore che è in grado di valorizzare attaccanti dalla potenza fisica importante:

“È una grande sfida per me essere qui, questo è un grande club conosciuto in tutto il mondo. È un grande passo per me, sono felice e non vedo l’ora di iniziare. Sono un attaccante e mi piace fare gol. Questo è il mio lavoro, mi considero tecnico e fisico allo stesso tempo. Il mio idolo? Era Fernando Torres, ex Atletico, per me quindi arrivare a vestire questa maglia è una soddisfazione doppia. La lingua? Dovrò cercare di imparare lo spagnolo il prima possibile”.

OMNISPORT | 14-01-2021 23:58