Atletico Mineiro: Sampaoli lascia e va al Marsiglia

Troppo forte la voglia di tornare ad essere protagonista in Europa e così, la love-story tra Jorge Sampaoli e l’ Atletico Mineiro è già terminata. Ciò che si sapeva ormai da tempo è divenuto ufficiale: il Galo ha annunciato l’addio dell’allenatore argentino, pronto a tornare in Europa per sedersi sulla panchina del Marsiglia. “L’Atletico Mineiro – recita il comunicato del club brasiliano – informa di aver accettato la decisione del tecnico Jorge Sampaoli di rescindere il proprio contratto con il club alla fine del campionato brasiliano, giovedì 25. Jorge Sampaoli ha avuto un ruolo importante per alzare il livello in cui si trovava l’Atletico negli ultimi anni, grazie alla sua disciplina, enorme capacità di lavoro e permanente spirito di motivazione. Il Galo ringrazia l’allenatore, gli augura successo e si sente onorato per averlo avuto come tecnico per circa un anno”.

Come detto, Sampaoli si appresta a tornare in Europa dopo aver già allenato il Siviglia qualche anno fa. Sarà lui il sostituto di André Villas-Boas al Marsiglia. Quel Marsiglia dove, ironia del destino, ha allenato anche il Loco Bielsa, sua celebre fonte di ispirazione.

OMNISPORT | 23-02-2021 11:43