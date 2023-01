ATP 250 Adelaide: Novak Djokovic è il nuovo campione, Korda battuto

08-01-2023 13:25

Quando gli viene permesso di entrare in Australia, Novak Djokovic sa solo vincere, lasciando solamente le briciole agli avversari. Il serbo infatti inizia il suo percorso verso gli Australian Open, primo Slam della stagione che ha già conquistato in nove occasioni, vincendo il torneo ATP 250 di Adelaide, sconfiggendo in finale Sebastian Korda.

Nel corso della prima finale dell’anno, dopo oltre tre ore di gioco, il nativo di Belgrado si sbarazza di Korda col punteggio di 6-7 7-6 6-4, salvando un match point nel tie-break del secondo set. Lo statunitense comunque, uno dei migliori esponenti della next gen del tennis mondiale, esce da questa finale a testa altissima.

Questo inoltre rappresenta il titolo 92 per Novak Djokovic in carriera a livello ATP, eguagliando l’attuale recordman degli Slam Rafael Nadal. Davanti a loro ancora Lendl (94), Federer (103) e Connors (109).

Djokovic inizia il 2023 come aveva terminato il 2022, vincendo, dalle ATP Finals ad Adelaide, e ora si potrà concentrare sugli AO, che inizieranno il 16 gennaio a Melbourne.

Come ricorda Eurosport, sono dunque otto i tornei vinti in carriera dal Djoker dopo aver annullato almeno un match point: Vienna 2007, Basilea 2009, gli US Open 2011, Shanghai 2012, Doha 2019, Wimbledon 2019, Dubai 2020 e, infine, Adelaide 2022.