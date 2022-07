ATP 250 Gstaad: Berrettini rimontato e battuto in finale da Ruud

24-07-2022 14:36

È durato oltre un set e mezzo il sogno di Matteo Berrettini di vincere l’ottavo torneo in carriera nel circuito maggiore, il quarto su terra battuta al rientro dopo il Covid che gli ha fatto saltare Wimbledon, peraltro sullo stesso campo dove si era aggiudicato il suo primo torneo nel 2018. Invece a trionfare è stato Casper Ruud, numero 5 del mondo e finalista dell’ultimo Roland Garros, che si conferma sul trono dell’ATP 250 di Gstaad dopo il successo dell’anno scorso portandosi a casa il suo nono titolo in carriera, l’ottavo sul rosso, battendo il tennista romano in rimonta in finale con il punteggio di 4-6 7-6 6-2 in oltre due ore e mezza di gioco.

Un solo break nel primo set ed è nel quinto game a favore di Berrettini, che nel gioco successivo deve annullare tre palle break ma riesce a portarsi a casa il parziale senza più patemi. Nel secondo set Matteo non riesce a trasformare tre palle break ma perde solo due punti sul proprio servizio, mettendone insieme addirittura 18 di fila a suo favore. Si va al tie break e il primo minibreak, sul primo punto, è di Berrettini, che poi però perde cinque punti di fila e nell’intero tie-break quattro in totale sul suo servizio, il doppio di tutti quelli persi in precedenza nel set.

Ruud intasca così il “game decisivo” del secondo set per 7-4 e le energie a Matteo cominciano a mancare: deve salvare tre palle break nel lunghissimo primo game del terzo set e poi cede due volte di fila la battuta nel terzo e nel quinto game spalancando così le porte alla vittoria di Ruud che domani in classifica perderà una posizione a favore di Carlos Alcaraz, finalista nell’ATP 500 di Amburgo contro Lorenzo Musetti, mentre Berrettini salirà dal numero 15 al numero 14 del mondo.