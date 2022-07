ATP 250 Gstaad: è Ruud l'avversario di Berrettini in finale

23-07-2022 16:27

Sarà Casper Ruud ad affrontare Matteo Berrettini nella finale dell’ATP 250 sulla terra battuta svizzera di Gstaad. Il norvegese, numero 5 del mondo e finalista dell’ultimo Roland Garros, ha letteralmente spazzato via col punteggio di 6-2 6-0 in poco più di un’ora lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, numero 40. Berrettini e Ruud hanno vinto due volte ciascuno nei precedenti confronti diretti, il norvegese due volte su tre sul rosso ma l’ultimo incontro, a Madrid l’anno scorso in semifinale, se l’è aggiudicato Matteo con un doppio 6-4.