ATP 250 Umago: Bolelli e Fognini vincono il doppio con una super rimonta

31-07-2022 14:12

Simone Bolelli e Fabio Fognini hanno vinto il doppio dell’ ATP 250 sulla terra battuta croata di Umago . I due azzurri hanno conquistato il loro secondo titolo stagionale dopo quello di Rio de Janeiro e il quinto in carriera battendo in finale il britannico Lloyd Glasspool e il finlandese Harri Heliovaara con una rimonta epica. Dopo aver perso il primo set 5-7 il bolognese e il ligure hanno annullato un primo match point sul 6-5 del secondo set, poi nel tie-break sono andati sotto 0-6 e quindi ne hanno annullati altri sei, inanellando otto punti consecutivi fino al decisivo 8-6, infine hanno portato a casa il match vincendo il super tie-break finale per 10-7.