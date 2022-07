ATP 250 Umago: Cecchinato sorprende Musetti e va nei quarti di finale

28-07-2022 18:01

Reduce dalla sua prima vittoria nel circuito maggiore nell’ATP 500 di Amburgo, dove ha battuto in finale ha battuto Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, salito al numero 31 del mondo, è stato battuto col punteggio di 6-4 6-3 al secondo turno dell’ATP 250 di Umago da Marco Cecchinato, numero 151 del ranking in un’ora e un quarto di gioco. Sussulto d’orgoglio per il semifinalista del Roland Garros 2018, che sorprendendo l’uomo del momento del tennis italiano sulla terra battuta croata si è qualificato per i quarti di finale. Ora il siciliano affronterà il vincente del quasi derby tra l’argentino Sebastian Baez, numero 32, e Franco Agamenone, numero 136, italiano di origine argentina.