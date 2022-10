04-10-2022 11:48

Prima grande vera gioia per Luca Nardi che, dopo aver passato le qualificazioni nell’atp 500 di Astana sconfiggendo prima Medjedovic e poi Goffin, ha battuto questa mattina Shevchenko per due set a zero 7-6, 6-2 ottenendo così la sua prima storica vittoria all’interno del circuito maggiore.

Dopo aver metabolizzato nel tempo tre sconfitte che avrebbero già potuto essere la sua prima volta contro Giron, Norrie e Carreno Busta è arrivata finalmente la prima soddisfazione che va a coronare una stagione senza dubbio entusiasmante per il tennista pesarese.

Nardi quest’anno ha infatti vinto tre titoli challenger riuscendo così a scalare ben 200 posti nel ranking: se pensiamo che a gennaio scorso era alla posizione 364, da lunedì sarà numero 134 del mondo.

Il match si è deciso nel primo set. Dopo un avvio nervoso dell’italiano, lo stesso Nardi è stato bravo a superare indenne il momento no. Il primo set si chiude al tie-brek con Nardi bravo a vincere 7-4. Secondo set che inizia invece in discesa con tre break in favore dell’italiano, bravo poi nel prosieguo dell’incontro a mantenere invariate le distanze.

Adesso per Nardi il prossimo avversario si chiama Stefanos Tsitsipas.