ATP 500 Barcellona: Sinner, vittoria sofferta contro Nishioka

Agli ottavi la vera avversaria dell’altoatesino più del giapponese è la stanchezza. La partita si chiude 6-1 4-6 6-3

20-04-2023 14:47

Jannik Sinner conquista la 25esima vittoria stagionale agli ottavi di finale all’ATP 500 di Barcellona contro il giapponese Yoshihito Nishioka (n. 35 al mondo). Una vittoria sofferta quella odierna, in cui l’italiano ha mostrato i segni della stanchezza. Alla fine, in 2h10’, il risultato è 6-1 4-6 6-3.

Nuovo derby italiano a Barcellona?

Adesso Sinner aspetta di conoscere il suo avversario ai quarti di finale, in programma venerdì. Qui potrebbe ritrovare Lorenzo Musetti e si riproporrebbe così la sfida già vista a Montecarlo. In quel caso il successo era stato dell’altoatesino con un doppio 6-2. Il tabellone, infatti, prevede lo scontro tra il vincente di Cameron Norrie-Musetti.

La difficoltà di Sinner nel secondo set

Il nodo della partita di Sinner contro il giapponese è tutto nel secondo set. Dopo il primo parziale l’altoatesino sembrava destinato a una facile vittoria. Aveva infatti chiuso con il punteggio di 6-1 in appena 25 minuti, concedendo un solo punto nei turni di servizio. Un destino che sembrava aver compreso anche Nishioka, visibilmente sfiduciato.

Stanchezza, la vera avversaria

Nel secondo set, invece, emerge tutta la stanchezza accumulata da Sinner in questo periodo. Ben sei le partite giocate in appena otto giorni, con evidenti ripercussioni sia a livello fisico sia a quello psicologico. Il suo gioco si fa lento, gli errori numerosi. È una rincorsa di break e controbreak. Sino al sesto game, quando Sinner concede due set point: il primo annullato, il secondo no. E così dopo 1h 05’ il secondo set è di Nishioka.

La classe di Sinner emerge nel terzo set, quando supportato dal pubblico di Barcellona riesce a sconfiggere la stanchezza e i crampi alle gambe e a reagire al gioco dell’avversario. Una svolta ben evidente dal sesto game in poi. Nishioka questa volta non va oltre il 6-3.