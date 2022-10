ATP 500 Vienna, Sinner: "Spero ancora nelle Finals"

24-10-2022 17:20

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo dopo l’infortunio alla caviglia patito nel corso della semifinale di Sofia contro Rune. Il tennista atloatesino esordirà nella capitale austriaca nella giornata di mercoledì contro Garin.

I problemi fisici per Sinner sembrano ormai alle spalle. Queste le sue parole riportate da Eurosport:

“La caviglia non mi fa male. Nelle scorse due settimane non ho giocato molto a tennis, tuttavia a Vienna cercheremo di alzare l’asticella”.

L’obiettivo di Sinner, nonostante non sia un’ossessione, è ancora la qualificazione alle Nitto ATP Finals:

“Le Nitto un una competizione davvero importante. Non è che ci stia pensando molto, ma ci crederò fino a che la matematica me lo consentirà. Anche perché sperarci non costa niente”.

Dopo Vienna, Sinner giocherà l’ultimo torneo della stagione, ovvero il Masters 1000 di Parigi-Bercy:

“Sono tornei che mi piacciono. Inoltre a Vienna sono felice di tornare, qui moltissimi amici vengono sempre e in più dovrebbe venire pure una parte della mia famiglia. Speriamo vada bene. Di certo, la cosa più importante è ccapire ome sto con la caviglia, e mi sento bene”.