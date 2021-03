ATP Acapulco, la tristezza di Stefanos Tsitsipas

Grande delusione per il tennista greco Stefanos Tsitsipas che cade in finale in due set sotto i colpi del tedesco Alexander Zverev. Per il tennista greco le finali ATP stanno diventando una vera e propria maledizione dato che, a parte le Finals 2019, ha subito 6 sconfitte consecutive.

Nel primo set ha avuto un importante chance, avanti 4-1 e 40-0 sul servizio di Zverev, ma alla fine ha perso clamorosamente il set e si ritrova ora a commentare la sconfitta. In conferenza stampa, dopo aver assistito alla vittoria e alla premiazione di Zverev, il greco è apparso davvero triste e demoralizzato per questa ennesima sconfitta.

Queste le parole del numero 5 ATP:

“Questa settimana è stata un’esperienza importante, considero un privilegio esser arrivato fin qui. Sascha oggi è stato molto solido ed ha giocato a grande intensità, ma allo stesso tempo penso che solo piccoli dettagli hanno fatto la differenza e non ero molto lontano dalla vittoria. Ovviamente speravo in un risultato diverso, penso che oggi il campo fosse più lenti rispetto agli altri giorni e la palla aveva un rimbalzo strano, questa cosa non mi ha giocato”.

La sua prossima tappa sarà il Master 1000 di Miami, torneo che ha già visto il forfait dei Big 3 Djokovic, Nadal e Federer. Tuttavia, Tsitsipas non sembra arrivarci con la convinzione giusta:

“Proverò ad acquistare fiducia per Miami, ma la realtà è che oggi sono molto triste. Sto attraversando un periodo difficile da diverso tempo e in fin dei conti sono grato di aver raggiunto questa finale. I miei obiettivi? In questo momento voglio vincere un Atp 500. Il mio miglior ricordo di questa settimana è sicuramente la reazione quando Sascha ha servito per il match ed io ho conquistato il break. Miami? È un torneo che amo, sento che le cose lì non andranno bene come sono andate qui ad Acapulco. Penso che Miami non sarà un buon torneo per me, senza pubblico è dura e i protocolli hanno portato a diversi ritiri, penso che per me sia difficile avere buoni risultati. Andrò lì senza alcun tipo di aspettativa sopratutto a causa delle restrizioni, non ho intenzione di dire altro, sarei sorpreso da altre situazioni li”.

OMNISPORT | 21-03-2021 16:20