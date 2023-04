Atp Barcellona, Musetti cede in tre set a Tsitsipas in semifinale

Il tennista greco supera l'azzurro con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-3 e si qualifica così per l'ultimo atto del torneo.

22-04-2023 17:36

Lorenzo Musetti è stato battuto in semifinale. Il tennista azzurro ha infatti perso in tre set contro il greco Stefanos Tsitsipas, qualificato così per l’ultimo atto del torneo Atp 500 di Barcellona. Sulla terra rossa catalana il toscano ha perso dopo due ore e 29 minuti di gioco con il punteggio finale di 6-4, 5-7, 6-3.

Bella prestazione e miglior risultato in carriera a Barcellona per l’azzurro, ma lo score contro il greco è rimasto in negativo. Match disputato alla pari, con Tsitsipas in grado di portarsi a casa 6-4 il primo parziale. Poi con grande carattere Musetti non si è arreso subito e si è aggrappato alla partita, andando infatti a vincere 7-5 il secondo set.

Il grande sforzo di Musetti per arrivare al terzo parziale è stato troppo forte, così Tsitsipas si è portato in vantaggio subito di tre game. Poi ne hanno vinto uno a testa e il greco ha chiuso 6-3. Una buona partita quella di Musetti, che ha avuto anche un giorno di riposo in più per il forfait prima del quarto di Jannik Sinner. Ma il primo finalista è proprio Tsitsipas.

Al termine del match Tsitsipas ha voluto fare i complimenti allo stesso Musetti: “È stata una partita molto fisica, abbiamo dovuto coprire tanto campo. Lorenzo ha dei colpi difensivi incredibili, lo rispetto tantissimo. È stata una sfida molto mentale, ho dovuto combattere fino alla fine. Lui è un avversario difficilissimo, sono stato costretto a dare qualcosa in più”.