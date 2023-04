ATP Barcellona, Musetti supera Kubler

Nel torneo ATP 500 di Barcellona, il tennista di Carrara domina l’avversario in 73 minuti, 6-3 6-1 il finale

19-04-2023 19:30

Vince senza problemi, in due set, Lorenzo Musetti. Nel torneo ATP 500 di Barcellona, il tennista di Carrara in poco più di un’ora (per la precisione un’ora e tredici minuti) supera senza particolari pressioni o difficoltà l’avversario australiano Kubler.

Il primo set termina 6-3 a favore dell’italiano. I primi cinque game del set sono di totale dominio del tennista italiano: 5-0 e set che sembra virtualmente archiviato. Il tennista australiano però ha una reazione e riesce a conquistare tre game di fila, fino a portarsi sul 5-3. Nel game finale, Musetti tiene il turno di battuta e si aggiudica la prima frazione di gioco.

Nel secondo set è solo Musetti ad avere la meglio, la seconda frazione di gara termina con il punteggio di 6-1 a favore del tennista italiano.