Atp Bastad, Cecchinato al secondo turno

Nel giorno in cui il tennis italiano arriva per la prima volta nella storia al Quirinale, con il presidente federale Angelo Binaghi e Matteo Berrettini, reduce dalla finale di Wimbledon persa con Novak Djokovic, un’altra soddisfazione arriva dal primo turno dell’Atp 250 di Bastad.

In terra svedese Marco Cecchinato ha infatti conquistato la qualificazione al secondo turno battendo in tre set l’esperto Richard Gasquet, numero 54 del ranking mondiale.

Il palermitano, numero 82 Atp, si è imposto per 6-2, 5-7, 6-3 in due ore e 26 minuti di gioco.

Primo set in scioltezza per Cecchinato, che ha strappato il servizio all’avversario già al secondo game, per poi ripetersi nel turno di battuta successivo di Gasquet dopo aver salvato quattro palle del controbreak nel proprio turno di servizio.

Avanti di 3-0 nel secondo set, Cecchinato ha vissuto un autentico black out che ha permesso a Gasquet di pareggiare i conti chiudendo il parziale sul 7-5.

Nel set decisivo l’italiano si è ritrovato, conquistando il break decisivo già nel secondo gioco: chiusura in scioltezza con game decisivo vinto a zero.

OMNISPORT | 12-07-2021 18:08