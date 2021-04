ATP Belgrado, nessun problema per Mager: Popyrin steso 2-0

Meno di un’ora e mezza per volare ai quarti di finale. Bastano infatti 86 minuti a Gianluca Mager per avere ragione della resistenza di Alexei Popyrin, avanzando ancora al torneo ATP di Belgrado. La sua vittoria arriva in due set: 7-5, 6-2.

Il giovane sanremese inizia nel modo migliore, strappando il break all’australiano già sul 2-1. Perde quindi il servizio ritrovandosi sul 3-3, ma il sorpasso decisivo arriva nell’undicesimo game: è quello del secondo break personale, ottenuto lasciando peraltro a 0 Popyrin. Molto più facile la questione nel secondo set: già il primo game vede Mager costruirsi due palle break, ma quella buona arriva ancora una volta per il punto del 2-1. Stavolta però l’azzurro resta in controllo, si porta sul 5-2 e mette in cascina la vittoria al terzo match point.

Per lui è la quarta vittoria in terra serba dopo quelle su Benjamin Bonzi e Taro Daniel nelle qualificazioni del torneo e Laslo Dere nella fase a eliminazione diretta.

OMNISPORT | 22-04-2021 20:57