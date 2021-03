ATP Buenos Aires: derby serbo ai primi quarti di finale

Ci si avvia verso le fasi finali dell’ATP di Buenos Aires dove sono stati stabiliti i primi due quarti di finale del torneo ATP di Buenos Aire. Ci sarà un derby serbo sulla terra rossa argentino, con Miomir Kecmanovic che affronterà il connazionale Laslo Djere. Il primo, testa di serie numero quattro, ha superato in rimonta il brasiliano Thiago Monteiro con il punteggio di 5-7 6-3 6-4; mentre il secondo ha battuto il tennista di casa Federico Delbonis in due set per 7-6 6-3.

L’altro quarto di finale già delineato è quello che metterà di fronte Albert Ramos-Vinolas e Sumit Nagal. Oggi in programma altri tre match degli ottavi: alle 17.00 il nostro Mager, dopo aver avuto la meglio nel derby nostrano con Caruso, se la vedrà con Andujar, testa di serie numero 6 del torneo argentino. A seguire sarà la volta del francese Paire (testa di serie n.3) contro l’argentino Cerundolo e infine, l’americano Tiafoe (testa di serie n.8) sarà opposto allo spagnolo Munar.

OMNISPORT | 04-03-2021 11:46