ATP Cup, Djokovic: "Grato di avere il pubblico qui"

Nella notte (italiana) Novak Djokovic è tornato in campo e ha vinto nell’ATP Cup sia in singolare che in doppio contro il Canada. In doppio ha vinto con Filip Krajinovic, avendo la meglio sulla coppia formta da Raonic – Shapovalov, sconfitta in due set tiratissimi 7-5, 7-6 (4).

Il numero uno ha così riconosciuto il valore del suo compagno: “Filip è stato la chiave del match. Il modo in cui ha giocato oggi è stato fenomenale. È uscito alla distanza con un ritmo molto solido e performante”.

E poi sul pubblico presente: “Non vediamo da tanto tempo la folla negli stadi di tennis, quindi questo è sicuramente una benedizione. Sono davvero grato di vedervi qui sugli spalti”.

OMNISPORT | 02-02-2021 18:14