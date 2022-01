Atp Cup: la Russia batte la Francia e l'Italia resta in corsa

04-01-2022 12:18

Mucchio selvaggio in ATP Cup: Italia, Russia, Australia e Francia hanno tutte almeno una possibilità di vincere, a seconda dell’esito dei confronti del 6 gennaio.

Il merito va a Daniil Medvedev che stavolta non fallisce l’obiettivo e, con una performance di alto livello, sconfigge Alex de Minaur con il punteggio di 6-4 6-2. Ciò provoca l’automatica vittoria della Russia sull’Australia per 2-0 nel relativo tie.

Nel primo set il russo approfitta di due break point consecutivi. Prova a recuperarne uno de Minaur, che però non da mai l’idea di avvicinarsi ad avere la possibilità di riprendersi anche il secondo, e anzi, sul proprio turno di servizio deve sventare due set point. Con Medvedev alla battuta, però, alla quarta chance arriva il 6-4.

Non cambia la musica nel secondo set dal momento che il numero 1 di Russia è in grado di neutralizzare ogni iniziativa del suo avversario e di portarsi rapidamente sul 5-0 vincendo tre game di fila in risposta. Il padrone di casa cerca di reagire ma purtroppo riesce solo a recuperare due game. Sul 5-2, però, Medvedev non fa altro che portare a casa la partita in un’ora e 20 minuti.

OMNISPORT