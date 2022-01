ATP Cup: Sinner travolge Purcell ma Berrettini cede a De Minaur

02-01-2022 09:34

E’ durata poco più di un’ora la prima partita del 2022 di Jannik Sinner. Il 20enne altoatesino ha esordito in maniera vincente nella ATP Cup portando il primo puntto all’Italia nella sfida contro l’Australia padrona di casa. 6-1 6-3 il netto punteggio con cui Sinner si è imposto su Max Purcell, e poteva essere una lezione ancora più severa se Jannik sul 6-1 4-0 non avesse perso tre game di fila, poi per fortuna ha subito ripreso in mano il controllo della partita e ha chiuso rapidamente.

Purtroppo, nella sfida tra numeri 1 delle due squadre, Matteo Berrettini, numero 7 del mondo, ha perso col punteggio di 6-3 7-6 in meno di un’ota e mezza contro Alex De Minaur, numero 34. Un solo break nel primo set, subito ovviamente dal tennista romano nel quarto game, Matteo è andato sotto anche nel settimo gioco del secondo set ma De Minaur ha perso la battuta a zero quando serviva per il match sul 5-4. Infine nel tie-break l’australiano è volato sul 6-2 chiudendo il match sul 7-4 alla terza occasione.

Questi i risultati delle partite giocate ieri. Gruppo A: Spagna-Cile 3-0, Serbia-Norvegia 2-1. Gruppo D: Argentina-Georgia 3-0, Polonia-Grecia 2-1.

OMNISPORT