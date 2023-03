ATP Dubai, va a Medevdev il derby contro Rublev

La 14a vittoria consecutiva vale il terzo torneo: la finale vinta 6-2, 6-2 è la terza di fila dopo quelle di Rotterdam e di Doha.

04-03-2023 21:33

Dopo aver eliminato il cannibale Djokovic, Medvedev completa l’opera e vince il torneo ATP di Dubai con un doppio 6-2 nei riguardi del connazionale Rublev, succedendo nell’albo d’oro a Karatsev e allo stesso Rublev.

La terza finale consecutiva vinta, dopo quelle di Rotterdam e di Doha, porta a 14 le sue vittorie di fila: sono 18 i titoli in carriera per il russo che supererà nel Ranking al NR. 6 proprio Rublev; è stata una gara di scacchi che, punto dopo punto e difesa dopo difesa, ha logorato le difese di un Rublev che non ha giocato male, ma che ha messo a segno ventiquattro punti in meno del suo rivale, nei cui confronti è sotto 2-5.

Mercoledì inizieranno gli impegni negli USA: il primo Masters 1000 in programma è quello di Indian Wells, a seguire Miami.