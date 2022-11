ATP Finals a Torino, Binaghi rilancia dopo il grande successo

20-11-2022 19:23

Le ATP Finals di Torino sono state un grande successo anche quest’anno, nonostante purtroppo l’assenza di italiani. Il presidente della Federtennis Binaghi è soddisfatto: “Il nostro obiettivo era 150.000 tagliandi, lo abbiamo superato e non voglio pensare a cosa succederà quando alle Finals torneranno i giocatori italiani, spero già dal prossimo anno. Il 38 per cento dei biglietti è stato venduto all’estero, il 37 per cento fuori dalla regione e il 25 per cento in Piemonte, e prevediamo un indotto di 77 milioni di euro. Certo, alcuni aspetti sono ancora da perfezionare, come i trasporti pubblici da e per il palazzetto oppure la disponibilità alberghiera. A ogni modo, stiamo lavorando perché l’Atp si convinca che nessun paese è meglio dell’Italia per ospitare le Finals anche dopo il 2025“.

Su altri eventi che potranno riempire il calendario italiano, Binaghi non ha dubbi: “Siamo sul mercato, al giusto prezzo possiamo pensare di prendere tutto. Non dimentichiamoci però che dal 2023 gli Internazionali si allungano a due settimane e trasformeremo il Foro Italico in una cosa totalmente diversa, pur rispettosa della storia del luogo. Al momento, il calendario è compresso dall’allungamento a dieci giorni di tre Masters 1000 e l’Atp non ha slot per altri tornei 250 o 500, a meno che si continui a non andare in Cina o in Russia per le note vicende internazionali e sanitarie. Vogliamo tenere le Next Gen, probabilmente si sposteranno a dicembre e vorremmo coinvolgere città del Sud per ampliare il bacino dei possibili utenti”.