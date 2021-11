ATP Finals: Casper Ruud vince in rimonta: Cameron Norrie cede in tre set

17-11-2021 23:23

Cameron Norrie fa il suo e fa paura, ma un Casper Ruud con un cuore enorme reagisce e alla fine si impone in tre set. Alla sua prima partecipazione assoluta alle ATP Finals (Norrie ha preso il posto del greco Stefanos Tsitsipas, che ha dato forfait a causa di un problema al gomito) il britannico impegna il numero 8 del mondo per oltre un set e mezzo, annichilendolo ad inizio partita per poi cedere alla distanza. 1-6; 6-3; 6-4 il punteggio finale. Ora Ruud aggancia Rublev al secondo posto nel gruppo Verde.

Proprio il russo Andreij Rublev nel pomeriggio è stato sconfitto nettamente da Novak Djokovic, e dunque lo scontro con Ruud sarà un vero e proprio spareggio. Il primo set finisce in appena 33 minuti nei quali il Ruud non ci capisce quasi nulla, perde gli ultimi cinque set consecutivi soffrendo le variazioni di ritmo e la solidità di Norrie. Tutto ciò continua anche all’inizio della seconda frazione, dove la svolta avviene nel settimo game: sul 3-3, un break subito avrebbe significato quasi certamente sconfitta, ma Ruud non ci sta, si ribella, vince il proprio game di battuta e strappa il break del 5-3. Dopo di che serve per il set e non fallisce.

Lo scenario nel terzo set cambia totalmente. Il britannico si salva ai vantaggi nei prima idue game di battuta ma cede al terzo. Subito dopo conferma il game in battuta: 4-2. Dopo di che il norvegese non sbaglia più e il set finisce 6-4.

OMNISPORT